◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラのＥ・スアレスが打席中に要求したタイムが認められずに場内が騒然となった。両チーム無得点の２回先頭。間合いが合わずに打席のスアレスがタイムを要求するも、審判に認められずにそのままイタリアのノアが投球。急に打席に入り直したスアレスはかろうじてファウルにしたが、その後ベンチや場内からブーイングが飛んだ。