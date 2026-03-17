◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリンスタジアム）侍ジャパンに選出され、第6回ワールド・ベースボール・クラッシク（WBC）に参戦していた阪神・坂本誠志郎捕手、佐藤輝明内野手、森下翔太外野手が17日、チーム本隊に合流した。16日に成田空港へ到着し、そのまま千葉県内のチーム宿舎に合流したとみられる。時差ぼけ解消などの体調管理後に合流するのが通例で、今回の帰国即合流は極めて異例と言える。