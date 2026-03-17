お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。新幹線のホームでの出来事を明かした。【写真】かまいたち山内、新幹線ホームで「おばちゃんが…」ワンシーン投稿で「先日新大阪の新幹線ホームで僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきました」「ありがとうございます」と説明。「『あっ、おはようございます』と言う暇もなくコンポタを渡してきました」などと、この日を振り