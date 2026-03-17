グラビアアイドルの緒方咲（31）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートの湯けむり入浴ショットを投稿した。「贅沢な1泊2日」と題し、「那須塩原の森の中にある@spa_wayakusouさんにマミーと行ってきました」と報告した。「自然に包まれた静かな空間でとても素敵な場所露天風呂は『石の湯』と『檜の湯』の2種類。どこか懐かしいレトロな雰囲気の内風呂ゆっくり体を温めながら絶景を眺めて癒されました」と大