定年後に再雇用で働き続ける人の中には、「仕事はほとんど同じなのに、給料は大きく下がった」と感じる人が少なくありません。 本人から見れば納得しにくい話ですが、企業側には定年前と定年後で雇用の位置づけを変えている事情があります。 ただし、だからといって、どんな賃金差でも認められるわけではありません。なぜ給料が下がりやすいのか、どこまでが許されるのかを分けて考えることが大切です。 再雇用