「年収の壁」と聞くと、まず103万円を思い浮かべる人が多いかもしれません。ですが、実際には106万円や130万円といった別の壁もあり、それぞれ意味が違います。 しかも最近は税制改正もあり、103万円の考え方そのものも変わりつつあります。何となく数字だけ覚えていると、働き方の判断を間違えやすくなります。まずは、それぞれの壁で何が変わるのかを整理して理解することが大切です。 「103万円の壁」は税金の話