日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースする。それに先立って、収録曲「桜色Yell」のLive Clipが、16日に公開された。【動画】&TEAM、珠玉の春バラード「桜色Yell」Live Clip公開Live Clipには、水彩画のような色合いの中、満開の桜の下で珠玉の春バラードを優しく背中を押すように歌い上げる9人の姿が映し出されている。楽曲のあたたかいメッセージと透明感あふれるメ