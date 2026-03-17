◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 イタリア-ベネズエラ（日本時間17日、ローンデポ・パーク）WBC準決勝のイタリア対ベネズエラの一戦で、初回からビッグプレーが炸裂しました。ベネズエラの先攻で幕を開けたこの試合。イタリアの先発を務めたアーロン・ノラ投手は、先頭のロナルド・アクーニャJr.選手を143キロのストレートでセンターライナーに打ち取ります。続くマイケル・ガルシア選手には意表を突かれセーフティーバン