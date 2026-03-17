【ロンドン＝工藤武人、ソウル＝依田和彩】米国のトランプ大統領からホルムズ海峡への艦船派遣を期待すると名指しされた国々は慎重姿勢を崩していない。英国のスターマー首相は１６日の記者会見で、トランプ氏と１５日に電話会談したと明らかにし、英政府として機雷掃海用の無人艇を中東地域に派遣しており、同海峡にも投入する用意があるとの考えを示した。ただ、艦船の派遣については踏み込まず、「ホルムズ海峡の航行の自由