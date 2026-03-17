お笑い芸人のみなみかわ（43）が、16日に放送されたテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 深11：45）に出演。9年前に30万円分を購入した仮想通貨の現在の金額を告白した。【動画】フルノーマルでもめっちゃかっこいい…みなみかわが状態の良さに驚いた新たな愛車となる25年前“名車”の全貌番組では「上田を騙せたら1万円フェイクニュース選手権」の第2回が放送された。同企画は出演者が話したエピソードの