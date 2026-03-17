エジプト出身のタレント、フィフィ（50）が17日までに、自身のXを更新。米アカデミー賞をめぐる1枚の画像について私見をつづった。フィフィは、「オスカー授賞式、参加者が去った後の会場…これが日頃、道徳、敬意、環境問題、そして、その他諸々を声高に叫ぶ人たち」と投稿し、1枚の写真を添付。写真は空席となった会場の床の至る所に、ペットボトルや食品が入っていたと見られる紙ボックスやビニール袋が散乱している。投稿は200