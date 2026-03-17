All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「友達になりたい『ラブ上等』女性メンバー」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：てかりん（ひかる）／71票2位は、てかりん（ひかる）でした。地下格闘技選手として活躍する最強女子でありながら、好きな人の前で