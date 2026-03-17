中国政府の翟隽中東問題担当特使はクウェートで3月15日、同国のジャッラーハ外相と会談しました。ジャッラーハ外相は、「クウェートは戦争の当事者でない。一貫して平和的な方法で争いを解決することに尽力している。イランはクウェートをはじめとする湾岸諸国への攻撃を即時停止し、国際航路の安全を確保し、世界のエネルギー供給へのこれ以上の衝撃を避けるべきだ」と強調しました。翟特使は、「中国は、地域