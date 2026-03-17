先進技術で利便性と安全性を向上ホンダ・マレーシアは2026年3月3日に、新型SUV「CR-V」を正式に発表しました。今回のモデルチェンジでは、ブランドのハイブリッド展開戦略における重要な節目として、単一モデルのラインナップにおいて初めて2つのハイブリッド・バリエーションを導入します。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「ミドルSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）CR-Vは長きにわたりホンダ・マレーシアのフラ