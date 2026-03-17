中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー価格高騰による影響が懸念される中小企業を支援するため、福岡市は16日、資金繰りなどの相談を受け付ける緊急相談窓口を、博多区の福岡商工会議所ビル2階「市中小企業サポートセンター」に設置した。