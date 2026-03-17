九州・山口・沖縄のアマチュア将棋棋士が頂点を競う第49期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催）の福岡都市圏地区予選会が15日、大野城市の福岡将棋会館であった。小学4年生から高齢者まで40人が出場。トーナメントを勝ち抜いた福岡市中央区の派遣社員秋山運朝（やすとき）さん（52）と、同市西区の高校2年飯塚諒太郎さんが代表に決まった。