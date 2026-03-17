スコットランドサッカー協会は３月16日、国際親善試合で日本代表と対戦する代表のメンバー26人を発表した。スコットランド代表は28日、グラスゴーで行なわれる国際親善試合で森保ジャパンと激突する。６月に開幕する北中米ワールドカップに向けた強化試合として注目の一戦となる。今回のメンバーには、主将でリバプールに所属するアンドリュー・ロバートソンをはじめ、ナポリでプレーするスコット・マクトミネイ、セルティッ