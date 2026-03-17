3月17日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日は安定した晴れ！ 今日も1日晴れの天気になりそうです。降水確率も0%で、高気圧に覆われて安定した晴れの天気となります。日中は青空が広がって日差しもたっぷり届きますので、洗濯物は今日干しておいたほうが良さそうです。 最高気温は熊本市で20℃の予想で、昨日よりも高くなって暖かくなりそうです。今日が彼岸の入りと