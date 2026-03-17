状況にかかわらず夫婦である限り請求できる別居中の生活費 別居中の生活費はどうなる? 夫婦が婚姻費用を分担しなければならないのは、別居中でも変わりません。別居前に話し合っておくのがよいでしょう。別居後に相手が支払ってくれない場合は、すみやかに請求しましょう。 婚姻費用を自分で請求するときに多く利用されているのが、内容証明郵便です。 「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に出したか」を日本郵便が証明す