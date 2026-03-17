気になる子を見つけたら質問したい「好きなこと調査」とは 気になる子を見つけたら、まずすることは？ 【日頃の様子を観察する】 ・どんな場面で、どんなことに困っているか？（逆に、どんなことはできるか？） ・興味・関心を持っているのはどんなことか？（逆に、嫌い・苦手なものは？） ・ほかの子どもとどのように関わっているか？（様子を見たり、気にかけたりしているか？） 【原因・背景を考える】 その子に合った