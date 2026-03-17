「朝の降水確率チェック」確率を知ることのメリットとは この世は確率に満ちている 確率は、数学のなかでも日常生活に密接に関係している分野です。朝、テレビの天気予報を見て、その日の降水確率をチェックし、傘を持って出るかどうかを判断している人も多いことでしょう。 野球では「打率3割のバッター」といえば優秀な打者であることがわかります。日常会話でも「それは十中八九失敗する」とか「合格するのは五分五分