米株価指数先物時間外下落、原油に連動戦争長期化懸念 東京時間09:22現在 ダウ平均先物JUN 26月限47209.00（-80.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6745.75（-9.75-0.14%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24857.50（-33.75-0.14%） 米株先物は下げ幅をやや拡大、原油先物が95ドル台に上昇している。 トランプ米大統領が今月末に予定されている米中首脳会談を1カ月ほど延期するよう要請した。これは