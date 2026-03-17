タレントの青田典子（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫でシンガー・ソングライターの玉置浩二（67）と超大物俳優の3ショットを披露した。「玉置浩二ショーが、本日放送されます♪ぜひご覧くださいね」とアピールすると、スタジオでの自身と玉置、俳優の佐藤浩市との豪華オフショットをアップ。「NHK『玉置浩二ショー』【BSP4K】2026年3月17日(火) 22:00〜23:00 放送予定【BS】2026年3月21日(土) 21:00〜22:00