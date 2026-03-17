「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表−ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）ＷＢＣイタリア代表が珍プレーでベネズエラを幻惑し、鮮やかな併殺を奪った。初回１死一塁で打席にはアラエズ。カウント１ボールからヒットエンドランを仕掛けてきた。アラエズはセンターへのフライとなったが、なぜかボールにまったく関係ない遊撃のアントナッチが、二遊間へのゴロを捕るかのような横っ跳びを見せた。これで一塁走者のガルシアの帰