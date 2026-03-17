さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月16日（月）に放送された同番組では、お笑い養成所生が選んだ「講師になってほしい！ひな壇芸人ランキング」を発表。井口と久保田も納得の“ある芸人”が、栄えある1位に選ばれた。【映像】講師になってほしい“ひな壇芸人”の1位は…バラエティ番組で出演者席に座