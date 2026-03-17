多摩川ホールディングスがカイ気配スタート。同社は１６日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は２０億５１００万円（前年同期比８５．３％増）、最終利益は７億４１００万円（前年同期比約１１倍）となった。大幅増益で最終利益は通期計画（７億３０００万円）を第１四半期ながら超過しており、業績の上振れを期待した買いが入ったようだ。電子・通