ギフトホールディングスがカイ気配を切り上げている。同社は１６日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算発表にあわせ、通期の利益予想を引き上げた。今期の経常利益予想は従来の見通しから１億円増額して４３億６０００万円（前期比２９．２％増）に見直しており、ポジティブ視されたようだ。 通期の売上高予想は据え置いた。同社は「横浜家系ラーメン町田商店