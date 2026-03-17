アスタリスクは大量の買い注文を集め、気配値のまま株価水準を切り上げている。１６日取引終了後、「グローバル標準レジ戦略」を本格始動すると発表した。２０２１年に大手アパレルグループとの間で和解が成立したＲＦＩＤセルフレジ関連特許をＮＩＰ（滋賀県守山市）から譲受（再取得）することとなり、これに伴い国内外の小売店に対するライセンス供与や導入支援の推進をはじめ、ロイヤルティー収益の最大化