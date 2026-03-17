ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙは物色人気を集めている。１６日取引終了後、「Ｓｉｇｎａｌｓ（シグナルズ）」β版の提供を正式に開始すると発表した。同サービスは、アプリ内で作成されるスマートコントラクトウォレットで利用できる予測市場プラットフォームのこと。米テクノロジー企業が提供するＷｏｒｌｄＩＤ（人間証明テクノロジー）と連携しており、