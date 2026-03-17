アドバンテストは一進一退の動き。半導体関連株はディスコや東京エレクトロンが堅調に推移する半面、レーザーテックが冴えない展開となるなど、高安まちまちとなっている。エヌビディア＜NVDA＞が１６日、開発者会議「ＧＴＣ」を開き、ジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）が基調講演を行った。このなかでＡＩ半導体の「ブラックウェル」や「ルービン」の売上高について、２０２７年末までに１兆ドル以