ブレインズテクノロジーは急反騰し、２０２２年４月以来、約３年１１カ月ぶりの高値をつけた。１６日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の単独決算を発表した。売上高が６億３７００万円（前年同期比２３．４％増）、営業損益が７２００万円の黒字（前年同期は７００万円の赤字）となった。各損益が黒字転換しており、業況を好感した買いが集まっている。ストック売り上げが着実に