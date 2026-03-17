きのう（16日）夕方、倉敷市茶屋町早沖の市道交差点で、軽乗用車と乗用車が衝突しました。 【現場画像をみる】3人が死傷 市道交差点で軽乗用車と乗用車が衝突【岡山・倉敷市】 この事故で75歳の女性が死亡、男性2人がけがをしています。きのう午後5時過ぎ、倉敷市茶屋町早沖の市道交差点で、軽乗用車と乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽乗用車の助手席に乗っていた岡山市南区の無職、垣見益子さん（75）が病院に