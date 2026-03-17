Ｌｉｎｋ－Ｕグループは大幅続落。１６日取引終了後、２６年７月期連結業績予想について売上高を４９億～５１億円（前期比１．３～５．５％増）へ、営業利益を３億２０００万～４億円（同２．１％減～２２．３％増）へ下方修正すると発表した。従来予想は売上高６０億円、営業利益６億円だった。マーケティング事業における主要顧客との当初想定を超える取引縮小が主な要因。主力のマ