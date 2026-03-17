17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比23.5％減の499億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％減の363億円となっている。 個別ではｉシェアーズ高格付け日本円社債ＥＴＦ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＦＡＮＧ＋ゴールド が新安値。 そのほか目立った値動