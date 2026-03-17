＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】プロレスのような驚きの光景（実際の様子）土俵際、一瞬の空中戦。巨体が重なり合い、そのまま最前列の観客席へと豪快にダイブした。まるでプロレスの場外乱闘かのような衝撃的な幕切れに、館内は騒然。ファンからも「プロレス技かと思った」「あぶなっ！」と驚きと心配の声が続出した。波乱の結末となったのは、小結・若元春（荒汐）と前頭三枚目・平戸海