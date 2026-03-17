原油の先物価格の上昇が一服したことを受けてきょうの日経平均株価は値上がりしています。【映像】日経平均株価の変動国際的な原油価格の指標となるニューヨーク市場のWTI先物価格が下落し、アメリカの主要な株価指数が上昇した流れを受け、日経平均は500円あまり値上がりして取り引きが始まりました。その後、上げ幅は一時600円を超えています。市場関係者は、「アメリカが関係諸国にホルムズ海峡への艦艇の派遣を要請する