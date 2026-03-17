漂流を続けているロシア船籍のタンカー「アークティック・メタガズ」＝15日/Newsbook Malta/AFP/Getty Imagesイタリア・ローマ（CNN）イタリアとマルタの間の地中海でドローン攻撃を受けたとされるロシア船籍の燃料タンカーが、数日前から漂流を続けている。環境災害の懸念が強まる中、海運当局は同船に近寄らないよう呼びかけた。上空から撮影された映像には、黒焦げになった船体が傾いた様子が映っている。左舷には大きな亀裂が