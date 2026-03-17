テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１７日、都内の公園内での禁止事項が増えていることを報じた。番組では都内でボール遊びが禁止されている公園が約６割であることを紹介。その他「バーベキュー禁止」「花火禁止」などの看板が張られた公園があることも映像とともに伝えた。これに元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏はほとんどの禁止事項が大人に向けられたものとし、住宅密集地で