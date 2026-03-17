サッカーＪ２藤枝・槙野智章監督が１７日までに自身のインスタグラムを更新。インスタフォロワー１０万人の愛犬「ぱんちゃん」の誕生日を祝福した。槙野監督は「３月１４日は、ぱんちゃんの７歳の誕生日」とつづり、ぱんちゃんとの２ショットや、「ぱんちゃん７さいＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」とデコレーションされたプレートのショットなど多数のショットをアップした。「今日は１日ぱんちゃんと遊んでご飯を一緒に食べ