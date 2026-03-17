昨年12月23日に78歳で死去したジャンボこと尾崎将司さんを偲ぶ「お別れの会」が16日、都内の帝国ホテルで行われた。【ジャンボが言ったこと】「野球で失敗したと言われるのが一番嫌いだ」 発起人代表に青木功氏が就き、公益社団法人日本プロゴルフ協会、一般社団法人日本ゴルフツアー機構、ジャパンゴルフツアー選手会の3団体合同により実施された。最後のお別れの場に、スポーツ、芸能ほか各界から多くの招待者が参列したが