【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】#106【人気力士丸わかり名鑑】藤青雲龍輝は熊本出身 大ケガから復活した“脱サラ”の苦労人藤凌駕雅治（23歳・藤島部屋・前頭17枚目）◇◇◇元大関武双山の藤島親方が惚れ込んだ逸材だ。愛知県春日井市出身。中学2年で和歌山県の相撲強豪校・箕島中学校に相撲留学し、そのまま箕島高に進学すると、拓大でも学生4冠など実績を積み重ねた。相撲部屋から勧誘の声はひっきりなし