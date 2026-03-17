朝起きた瞬間、首が痛くて動かせない……。このような「寝違え」は、多くの人が経験するトラブルです。「寝ている姿勢が悪かったのかな？」と思いがちですが、実は日中の姿勢や疲労が大きく関わっているようです。また、間違った対処をすると痛みが長引くこともあるので注意が必要です。そこで、寝違えが起こる仕組みや正しい対応、治るまでの目安などについて、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎さん