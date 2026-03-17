政府は13日、インテリジェンス（情報活動）政策の司令塔となる「国家情報会議」設置法案を閣議決定し、国会に提出した。同会議は首相を議長として、官房長官や外相など9閣僚がメンバーとなり、安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動への対処を審議する。事務局として既存の内閣情報調査室（内調）を格上げして「国家情報局」を新設。法案が成立すれば、今年7月にも同会議を設置する方針だ。【もっと読む】高市首相の訪米に