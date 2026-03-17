すかいらーく2万173円（賃上げ率5.28％）、イオンリテール1万9637円（同5.89％）、マツダ1万9000円（同5.5％）、三菱自動車1万8000円（同5.1％）、ヤマハ発動機1万3000円（同5.3％）、レインズインターナショナル（牛角運営）2万1000円（同6％）……。イラン戦争の影響で株価は乱高下 企業の過去最高益見通しに暗雲春闘の集中回答日を迎え、労働組合のベースアップと定期昇給の要求に大手企業の早期満願回答が相次いでいる。