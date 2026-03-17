【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#11【連載初回】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらない『ベイビー・イッツ・ユー』◇◇◇今回はアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の残り4曲を一気に。テーマは「ボーカリスト見本市」。まずはジョン。作曲は、映画『明日に向って撃て！』の主題歌=B・J・トーマス『雨にぬれても』で知られるバート・バカラックである。『アンナ』同様、ジョンのボーカル