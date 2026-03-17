ドナルド・トランプ大統領が韓国や日本などに対し、ホルムズ海峡への軍艦派遣を公に要請したことについて、高市早苗首相は「必要な対応策を現在検討中」と明らかにした。16日、毎日新聞によると、高市首相はこの日午前、参議院予算委員会に出席し、野党議員から米日首脳会談で艦船派遣の要請があった場合の対応について質問を受けた。高市首相は米国から公式に船舶護衛の要請は受けていないとしながらも、「日本の法律の範囲内で、