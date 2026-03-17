ＦＲＯＮＴＥＯは今後の成長に向け、ＡＩ（人工知能）創薬支援サービス「ＤｒｕｇＤｉｓｃｏｖｅｒｙＡＩＦａｃｔｏｒｙ（ＤＤＡＩＦ）」を中心としたライフサイエンスＡＩ事業に注力している。「ＤＤＡＩＦ」の中核には同社の豊柴博義取締役・ＣＳＯ（ＣｈｉｅｆＳｃｉｅｎｃｅＯｆｆｉｃｅｒ）が考案した「トヨシバ方程式」で駆動するＡＩ「ＫＩＢＩＴ」がある。創薬に関して世界的に突出した成果を実現しており