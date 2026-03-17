オイシックス新潟は１７日、井口和朋投手が退団することを発表した。メキシカンリーグのベラクルス・イーグルスへ移籍するため。井口は武相高から東農大北海道オホーツクへ進学。１５年度ドラフト３位で日本ハムに入団し、２１年に４３試合に投げ防御率１・８６をマークした。２３年に戦力外通告を受けトライアウト参加を経てオリックスと育成契約。２４年に支配下を勝ち取ったが、昨年１０月１４日にオリックスから戦力外通