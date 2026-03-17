兵庫県の斎藤元彦知事斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書を巡り、副知事2人のうち1人が辞職してから欠員が1年半以上続いている問題で、斎藤氏が県の部長2人を起用する方針を固めたことが17日分かった。近く人事案を議会に提出し、同意されれば、人選が難航した副知事がようやく2人体制に戻る。関係者によると、起用方針なのは守本真一農林水産部長と守本豊企画部長。現職の服部洋平副知事は3月末に任期を迎え、退任する予定。