日本が世界に誇るカルチャーといえば、ANIMEやMANGA――。だが今、その次に来るかもしれない存在として注目されているのが「KOGYARU」！いま、世界からも注目される小学生のギャルたち。「可愛いだけなら損切りされる」という彼女たちの生存戦略は、超頭脳的だった!?◆コギャルは日本が誇る新たなカルチャー！コギャルがついに世界に見つかった。’26年1月、世界的経済誌『Forbes JAPAN』が発表した「次世代を担う100人」に、